شاهد| أكاديمي فلسطيني: الضابط الذي يقول رام الله بدل القدس "مهزوم"

قال الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم إن من يقول إن رام الله يمكن أن تحل بدل القدس هو إنسان مهزوم.

تصريحات قاسم جاءت تعليقا على التسريب الصوتي الذي بثته قناة مكملين التلفزيونية والذي يظهر ضابط مخابرات مصريا يقوم بتوجيه إعلاميين بشأن ما يتعين عليهم قوله عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال قاسم في تصريحات للجزيرة مباشر: "عندما أسمع مصريا يتكلم بهذه الطريقة يصيبني حزن عميق وأتساءل: هل وصلت الأمة العربية إلى هذا الحد وهذه الدرجة من الاستهتار ومن نكران القضايا العربية؟"

وأضاف قاسم: "عندما يأتي ضابط مصري يقول رام الله بدل القدس هو إنسان مهزوم وهذا كلام محزن ويقطع الجسد ولا أستطيع أن أنام بسبب هذه المواقف".