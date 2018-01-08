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سياسة|تركيا

تركيا تعتزم تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

نائب رئيس الوزراء: تركيا ستمدد حالة الطوارئ ثلاثة شهور
نائب رئيس الوزراء: تركيا ستمدد حالة الطوارئ ثلاثة شهور
8/1/2018

قال بكر بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة إن بلاده تعتزم تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى، وهو سادس تمديد من نوعه لحالة الطوارئ.

وفرضت حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016.

وقال بوزداغ بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن مجلس الأمن القومي التركي سيناقش تمديد حالة الطوارئ في اجتماعه المقبل، مضيفا أن مجلس الوزراء سيصادق لاحقا على هذا الإجراء.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الطوارئ الحالية في 19 يناير/كانون الثاني. وبأحدث تمديد لمدة ثلاثة أشهر، ستكون تركيا قد أكملت أكثر من عام ونصف العام تحت الطوارئ الذي جرى فرضه يوم 20 يوليو/تموز 2016.

وتسمح حالة الطوارئ للرئيس ومجلس الوزراء بإقرار قوانين دون اللجوء للبرلمان.

وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة، تم اعتقال أكثر من 50 ألف شخص بينما تم فصل وإيقاف 150 ألفا عن العمل في وظائف بالجيش والقطاعين العام والخاص.

وتقول السلطات التركية إن من تم اعتقاله أو فصله مرتبط بجماعة الخدمة وفتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

المصدر : الأناضول + رويترز
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