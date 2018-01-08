السودان يجدّد شكواه بشأن مثلث حلايب في مجلس الأمن

قال السودان إنه جدّد شكواه في مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه مع مصر.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية إن "مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة عمر دهب بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن بخصوص مثلث حلايب… وطلب من رئيس مجلس الأمن توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه".

وأبرز البيان أن "السودان ظل يجدد هذه الشكوى منذ العام 1958 في ظل رفض الجانب المصري للتفاوض أو التحكيم الدولي بشأن مثلث حلايب".

وفي وقت سابق أعلن السفير السوداني لدى مصر، عبد المحمود عبد الحليم، أن حكومة بلاده ستقرر عودته إلى القاهرة من عدمها خلال اليومين القادمين.

وقال عبد الحليم إنه "يجري مشاورات مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولين حكوميين سودانيين، ومن المنتظر أن تنتهي المشاورات غداً أو بعد غد، وبعدها ستعلن الحكومة عن موقفها".

ونقلت الأناضول عن مصادر دبلوماسية سودانية أن الرئيس السوداني عمر البشير سيلتقي خلال الساعات المقبلة مع وزير خارجيته غندور والسفير عبد الحليم لمزيد من التشاور.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن"استدعاء السودان لسفيره لدى القاهرة سببه النزاع بين البلدين حول مثلث حلايب الحدودي".

وكان هذا أول تعليق من الوزير المصري على قرار السودان باستدعاء سفيره في القاهرة "لمزيد من التشاور".

فيما قالت الخارجية المصرية وقتها إنها بصدد "تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب".

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترًا ومشاحنات في وسائل الإعلام بسبب قضايا خلافية أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.

ويقع المثلث بين مصر وجارتها الجنوبية. ويطالب السودان مصر بهذه المنطقة منذ عام 1958. وتقول القاهرة إنها أراض مصرية.

ورفضت مصر في 2016 طلبا من الخرطوم لبدء مفاوضات لتحديد الأحقية في السيادة على المثلث أو السعي إلى التحكيم الدولي.