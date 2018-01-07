شفيق يتراجع عن خوض انتخابات الرئاسة في مصر

أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق اليوم الأحد عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها العام الجاري.

ونشر شفيق بيانا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه أن "غيابي لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب".

وأضاف شفيق أنه " بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة."

وتابع " لذلك، فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعيا الله عز وجل أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة التطور والانجاز لمصرنا الغالية".

وكان شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية، قد خسر انتخابات 2012 أمام الرئيس المعزول محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في عام 2013.