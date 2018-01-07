البث الحي
سياسة

شاهد: محاولات إنقاذ الجرحى بعد غارات للنظام على ريف دمشق

7/1/2018

نشر نشطاء على شبكة الإنترنت لقطات تظهر ما قيل إنه طائرة عسكرية تحلق فوق بلدة عربين شمال شرقي دمشق، قبيل قصفها.

وانتشرت لقطات أخرى على منصات التواصل الاجتماعي من قبل مجموعة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم الخوذ البيضاء، لأعضائها وهم يساعدون الجرحى في عربين وحرستا بغوطة دمشق الشرقية، بعد سلسلة من الغارات الجوية (السبت).

وقال مراسل الجزيرة إن 17 قتيلا وعشرات الجرحى سقطوا في الغوطة الشرقية بريف دمشق جراء الغارات الجوية والقصف الصاروخي لقوات النظام السوري، موضحا أن القصف تركز على مدن وبلدات حرستا ومسرابا وعربين.

كما سقط أربعة قتلى جراء القصف بريف إدلب، وأفاد مراسل الجزيرة بأن طفلًا لقي حتفه في مدينة كفرنبل بريف إدلب جراء الغارات، في حين ذكرت وكالة مسار أن ثلاثة قتلى سقطوا في بلدة كفريا شرقي إدلب بسبب غارات روسية.

وقالت الأمم المتحدة إن حوالي 400 ألف مدني محاصرون في الغوطة الشرقية يواجهون "كارثة إنسانية" بعد منع المساعدات، كما أن هناك مئات الأشخاص الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

الصين غاضبة من تغريدة نشرها نجل الرئيس البرازيلي.. ماذا قال؟

النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو. (رويترز- أرشيف)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)