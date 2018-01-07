شاهد: لقطات مؤثرة لمهاجرين يتشبثون بزورقهم أثناء غرقه

قال خفر السواحل الإيطالي إن ما لا يقل عن 8 مهاجرين لقوا حتفهم، بينما تم إنقاذ 84 مهاجرًا (السبت) كانوا على متن زورق متعثر للمهربين قبالة سواحل ليبيا.

وأظهرت صور مأساوية، بثها خفر السواحل، مهاجرين يتشبثون بالزورق المطاطي أثناء غرقه، بينما يتجه سباح نحوهم حاول تهدئتهم وساعدهم على الصعود لقارب خفر السواحل.

ولا تزال عملية البحث عن ناجين مستمرة.

وقالت منظمة إنسانية إن عشرات المهاجرين ربما يكونون في عداد المفقودين.

وذكر خفر السواحل، الذي ينسق عمليات الانقاذ في المياه الدولية، أنه لا يستطيع تأكيد بيان السلطات الليبية الذي أفاد بأن 25 مهاجرًا على الأقل لقوا حتفهم.

وأضاف أن طائرة كانت تقوم بدورية لصالح مهمة أوربية لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط عندما رصدت القارب المطاطي الذي كان يواجه صعوبات صباح السبت.

وشاركت سفن البحرية الإيطالية وخفر السواحل في عملية الإنقاذ.

وقال متحدث باسم خفر السواحل لوسائل إعلام إيطالية إن القتلى الثمانية إناث.