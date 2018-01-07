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شاهد: فقدان 32 بحارا إيرانيا في تصادم ناقلة وسفينة بالصين

7/1/2018

ذكرت وزارة النقل الصينية أن 32 من أفراد طاقم ناقلة نفط إيرانية فقدوا، بعد اصطدام الناقلة بسفينة شحن ضخمة واشتعال النار فيها قبالة الساحل الشرقي للصين.

وأضافت الوزارة أن 30 إيرانيا ومواطنين بنغلاديشيين اثنين كانوا على متن الناقلة "سانشي" في عداد المفقودين عقب حادث التصادم الذي وقع مساء السبت مع سفينة الشحن "سي إف كريستال"، المسجلة في هونغ كونغ، على بعد نحو 160 ميلا بحريا قبالة الساحل قرب شنغهاي

وتسرب نفط الناقلة سانشي وطفا على سطح الماء بينما كانت النيران لا تزال مشتعلة بهاء صباح الأحد.

وعرضت وسائل الإعلام الرسمية الصينية صورًا للنيران المشتعلة في الناقلة وأعمدة الدخان.

وقالت الوزارة إن "سانشي طافية وتحترق في الوقت الحالي. هناك نفط يتسرب ونكثف حاليا جهود الإنقاذ".

وأضافت أنها أرسلت أربع سفن إنقاذ وثلاثة مراكب للتطهير إلى الموقع عند الساعة التاسعة صباحًا (0100 بتوقيت غرينتش).

وأرسل خفر السواحل الكوري الجنوبي سفينة وطائرة للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ.

وأبحرت الناقلة، المسجلة في بنما، من إيران في طريقها إلى كوريا الجنوبية عندما وقع الحادث على بعد 257 كيلومترا من الشاطئ.

وتم إنقاذ جميع أفراد طاقم سفينة الشحن، البالغ عددهم 21، وجميعهم صينيون.

ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث.

كانت الناقلة تحمل 136 ألف طن متري من المكثفات، وهو نوع من النفط الخفيف جدا، ويعادل ذلك ما يقل قليلا عن مليون برميل تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار بناء على الأسعار العالمية الحالية للنفط الخام.

بينما كانت كريستال تحمل 64 ألف طن من الحبوب من الولايات المتحدة إلى إقليم قوانغدونغ جنوبي الصين.

كما لم يعرف بعد حجم البقعة النفطية الناجمة عن الحادث، ولم تعط الحكومة أي تفاصيل عن حجم التسرب النفطي.

وكان من المفترض أن تصل الناقلة الإيرانية سانتشي إلى دايسان في كوريا الجنوبية قادمة من جزيرة خرج في إيران الأحد.

وقال كسرى نوري، المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية، للتلفزيون الرسمي إن الناقلة التي استأجرتها شركة هانوها توتال للبتروكيماويات لديها "تأمين أجنبي ساري المدة".

وأشارت وزارة النقل الصينية إلى أن (سي إف كريستال) تعرضت لأضرار بسبب التصادم لكنها "ليست خطرة".

والتصادم هو الثاني الذي يقع لسفينة تشغلها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية في السنوات الأخيرة إذ اصطدمت ناقلة إيرانية عملاقة بسفينة حاويات في مضيق سنغافورة في أغسطس/آب 2016 دون أن يتسبب الحادث في وقوع قتلى أو تلوث.

المصدر : وكالات
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