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سياسة|مصر

شاهد: تسريبات لمكالمات هاتفية لتوجيه ضابط مخابرات مصري لإعلاميين

7/1/2018

بثت قناة مكملين التلفزيونية تسجيلات صوتية مسربة لمكالمات هاتفية بين بعض الإعلاميين المصريين وضابط مخابرات مصري يدعى أشرف الخولي.

ويظهر في المكالمات توجيه الضابط لهؤلاء الإعلاميين بشأن كيفية التعاطي الإعلامي مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ويطالب الضابط الإعلامي سعيد حساسين بتسويق رواية أنه لا يوجد فرق بين مدينة القدس ورام الله.

وحسب التسجيل يقول الضابط إن الانتفاضة الفلسطينية لا تصب في مصلحة الأمن القومي المصري لاسيما وإنها تعطي أملا لحماس وللإسلاميين في إعادة ظهورهم مرة أخرى.

كما طالب ضابط المخابرات المصري الفنانة المصرية يسرا باستنكار قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس بصورة شكلية، مع الترويج لرواية أن القرار سيكون أمرا واقعيا لن يقدر أحد على التعامل معه.

كما جاء في التسريب توجيه الضابط للإعلامي عزمي مجاهد بتسويق رواية أن إخلاء سيناء هو للقضاء على الإرهاب، وأنه من أجل مصلحتهم.

وجاء في التسريبات توجيه الضابط لمجاهد باختلاق وجود علاقة بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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