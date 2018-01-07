شاهد: احتراق سوق في صعدة اليمنية بعد غارات للتحالف العربي

استهدفت سلسلة غارات جوية شنها طيران التحالف العسكري الذي تقوده السعودية سوق خضر وفاكهة ومحطة غاز في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال شهود ووسائل إعلام محلية إن الغارات أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل.

وضربت الغارات سوقا ومنشأة غاز صباح السبت.

وتخضع صعدة بشكل كبير لسيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن، وتكرر استهداف قوات التحالف لها.

وقال سكان محليون إن السوق ومحطة الغاز-التي قال مالكها إنها أغلقت منذ اندلاع الحرب- لم يكن بهما أسلحة ولم يستخدما في أي غرض عسكري من قبل قوات المتمردين الحوثيين.

وتأتي الغارات بعد يوم من اتهام السعودية ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي صوب الأراضي السعودية.

وأكد الحوثيون أنهم أطلقوا صاروخا باليستيا يوم الجمعة، استهدف مخيمًا عسكريًا في مدينة نجران جنوب غربي المملكة وقالت المملكة إن دفاعاتها الجوية اعترضت القذيفة.

وكان الحوثيون أطلقوا صواريخ باليستية في السابق استهدفت الأراضي السعودية ومنها العاصمة الرياض، ومطار المدينة الدولي والقصر الملكي وكلها اعترضتها القوات السعودية.

ويدعم التحالف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ويخوض حربا ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ مارس/ آذار 2015.

ويتهم اتهم التحالف المدعوم من الولايات المتحدة، إيران بدعم مليشيا الحوثيين.