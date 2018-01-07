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سياسة

سقوط مقاتلة للتحالف في اليمن

صورة أرشيفية لمقاتلة من طراز تورنادو
صورة أرشيفية لمقاتلة من طراز تورنادو
7/1/2018

أعلن الحوثيون أن دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة حربية للتحالف الذي تقوده السعودية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن الدفاعات الجوية أسقطت المقاتلة من طراز تورنيدو في مديرية كتاف بمحافظة صعدة أثناء قصفها لأهداف في المحافظة.

في المقابل، أعلن التحالف العربي أنه أجلى طياريْن من منطقة العمليات بعد عملية بحث وإنقاذ إثر سقوط طائرتهما المقاتلة جراء خلل فني في اليمن.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي أنه في تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بعد ظهر اليوم تعرضت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية في اليمن لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات.

وقال إن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإخلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إخلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة.

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام سعودية إن خمسة جنود سعوديين قتلوا في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثي ذكرت أن المليشيات استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع المخروق في نجران  بقذائف المدفعية.

كما نفذت مقاتلات سعودية غارات جوية على مواقع للحوثيين في نجران وعسير على الحدود السعودية اليمنية.

المصدر : الجزيرة
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