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سياسة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعتقال 3617 فلسطينيا في 2017

جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيا خلال تظاهرة مناصرة للقدس في مستوطنة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية
جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيا خلال تظاهرة مناصرة للقدس في مستوطنة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية
7/1/2018

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن قواته اعتقلت خلال عام 2017 المنصرم، 3617 فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، مقابل اعتقال 3313 فلسطينيًا في عام 2016.

ونوّه جيش الاحتلال في بيان نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت، إلى أن 20 إسرائيليا قتلوا في 99 هجومًا أو محاولة هجوم شهدتها مناطق الضفة الغربية والقدس خلال عام 2017، مقارنةً بـ 17 قتيلا في 226 هجوما خلال 2016، و28 قتيلا في عام 2015.

وبشأن التصعيد الأخير على الحدود مع قطاع غزة، قال الجيش إن 35 صاروخًا أطلقت من قطاع غزة في العام الماضي، من بينها 30 صاروخًا أطلقت بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، الذي أعلن عنه في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وحسب بيانات الجيش فإن 10 صواريخ سقطت في مناطق سكنية.

ويقدر الجيش أن عدد الصواريخ والقذائف التي أطلقت خلال عام 2017 من قطاع غزة، هو الأكبر منذ حرب غزة في عام 2014، إلا أن الحدود ما زالت تعتبر هادئة في ظل جهود حركة حماس الفلسطينية لمنع التصعيد، بحسب البيان.

وأشارت البيانات إلى أن الجيش نفذ 59 هجومًا في غزة، ردًا على إطلاق تلك الصواريخ، ومن بين الهجمات بعض الأهداف المهمة كتدمير أنفاق وبنى تحتية لتصنيع الأسلحة والصواريخ.

المصدر : الأناضول
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