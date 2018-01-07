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سياسة

ترمب: لا مانع من الحديث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
6/1/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم السبت إنه لا مانع لديه "على الإطلاق" من التحدث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وأعرب ترمب عن أمله في أن تسفر المحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عن نتائج إيجابية.

وردا على أسئلة من صحفيين في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ماريلاند الأمريكية عبر ترمب عن استعداده للحديث إلى كيم لكن وفقا لشروط مسبقة.

وقال "قطعا سأفعل ذلك… لا مشكلة لدي على الإطلاق مع ذلك".

وأضاف أن المحادثات بين الكوريتين ربما تسفر عن تخفيف حدة التوتر. ونسب ترمب الفضل إلى نفسه في هذه الانفراجة الدبلوماسية قائلا إنها جاءت نتيجة لضغوطه المستمرة.

وقال "هذه بداية.. انطلاقة كبرى. لو لم أتدخل لما كانت هناك الآن أي محادثات".

وأضاف أن كيم "يعلم أنني لا أمزح. أنا لا أمزح ولو قليلا ولو لواحد في المئة. هو يفهم ذلك".

وقال "إذا خرجت تلك المحادثات بشيء فسيكون أمرا عظيما للبشرية كلها. سيكون أمرا عظيما للعالم أجمع".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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