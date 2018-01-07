تحالف المعارضة في ماليزيا يرشح مهاتير محمد رئيسا للوزراء

اختار تحالف المعارضة في ماليزيا (الأحد) رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (92 عاما) مرشحا لرئاسة الوزراء في الانتخابات العامة التي يجب الدعوة لها بحلول أغسطس/آب المقبل.

ويعد مهاتير أكبر تهديد لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي يواجه اتهامات بالفساد في ظل بقاء أنور إبراهيم، وهو أكثر زعيم معارض يتمتع بشعبية في البلاد، في السجن.

وإذا فازت المعارضة فسيصبح مهاتير أكبر زعماء العالم سنا.

وامتدت خلال فترة رئاسته للوزراء في ماليزيا 22 عاما، بين عامي 1981 و2003.

ومن شأن فوز المعارضة أيضا أن يمهد الطريق أمام خصم مهاتير السابق أنور إبراهيم لتولي رئاسة الوزراء.

وقال سيف الدين عبد الله، الأمين العام لتحالف المعارضة خلال الاجتماع، إن مهاتير ووان عزيزة وان إسماعيل زوجة أنور إبراهيم هما مرشحا التحالف لمنصب رئيس الوزراء ونائبة رئيس الوزراء على الترتيب.

وأضاف أن الأحزاب التي يتشكل منها التحالف المعارض اتفقت على أن تبدأ على الفور حال فوز المعارضة في الانتخابات في إجراءات قانونية للحصول على عفو ملكي عن أنور إبراهيم كي يتسنى له "لعب دور في الحكومة الاتحادية وبالتالي ترشيحه ليصبح ثامن رئيس للوزراء".

ويمثل التحالف بين مهاتير وأنور وتأييدهما لبعضهما البعض تحولا عن الخصومة المريرة بينهما التي شكلت المشهد السياسي الماليزي طوال نحو عقدين.