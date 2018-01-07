بدء تصويت القبارصة الأتراك في الانتخابات البرلمانية

توّجه الناخبون في جمهورية شمال قبرص التركية، صباح الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان.

وبدأ التصويت في الانتخابات البرلمانية الـ14 عند الساعة الثامنة صباحًا (الخامسة بتوقيت غرينتش)، ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً، حيث يصوّت الناخبون لاختيار أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 50 نائبًا.

ويحق التصويت لأكثر من 190 ألف ناخب، سيصوتون في 719 صندوق اقتراع في عموم البلاد.

ويتنافس في الانتخابات 379 مرشحًا من 8 أحزاب سياسية، فضلًا عن 9 مرشحين مستقلين من القبارصة الأتراك.

وستعلن اللجنة العليا للانتخابات في البلاد، عن النتائج الرسمية، خلال الفترة ما بين السابعة والتاسعة من مساء الأحد.