البث الحي
سياسة

بدء تصويت القبارصة الأتراك في الانتخابات البرلمانية

مواطنون بجمهورية شمال قبرص التركية يجلسون إلى جوار ملصقات انتخابية
مواطنون بجمهورية شمال قبرص التركية يجلسون إلى جوار ملصقات انتخابية
7/1/2018

توّجه الناخبون في جمهورية شمال قبرص التركية، صباح الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان.

وبدأ التصويت في الانتخابات البرلمانية الـ14 عند الساعة الثامنة صباحًا (الخامسة بتوقيت غرينتش)، ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً، حيث يصوّت الناخبون لاختيار أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 50 نائبًا.

ويحق التصويت لأكثر من 190 ألف ناخب، سيصوتون في 719 صندوق اقتراع في عموم البلاد.

ويتنافس في الانتخابات 379 مرشحًا من 8 أحزاب سياسية، فضلًا عن 9 مرشحين مستقلين من القبارصة الأتراك.

وستعلن اللجنة العليا للانتخابات في البلاد، عن النتائج الرسمية، خلال الفترة ما بين السابعة والتاسعة من مساء الأحد.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

الصين غاضبة من تغريدة نشرها نجل الرئيس البرازيلي.. ماذا قال؟

النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو. (رويترز- أرشيف)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)