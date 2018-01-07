بحضور السيسي.. مسيحيو مصر يحتفلون بعيد الميلاد

رأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، قداس عيد الميلاد الذي أقيم لأول مرة في كاتدرائية شيدت حديثا في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأقيم القداس مساء السبت وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور السيسي، الذي قوبل بتهليل المحتفلين لدى دخوله الكاتدرائية.

وأقيمت الاحتفالات بعد أيام من هجومين استهدفا كنيسة ومتجرا يملكه مسيحيون مما أدى إلى سقوط أكثر من عشرة قتلى في ضاحية حلون بجنوب القاهرة.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة على بعد نحو 45 كيلومترا شرقي القاهرة وستكون مقرا للوزارات وتضم مطارا جديدا.