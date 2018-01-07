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سياسة|إيران

إيران تحظر تدريس الإنجليزية بالمدارس الابتدائية

طلاب مدرسة ابتدائية في إيران
طلاب مدرسة ابتدائية في إيران
7/1/2018

منعت إيران تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية بعد أن حذر كبار رجال الدين في البلاد من أن تعلمها في سن مبكرة يفتح الطريق أمام "الغزو الثقافي" الغربي.

وقال مهدي ناويد أدهم رئيس المجلس الأعلى للتعليم الذي تديره الدولة للتلفزيون الرسمي مساء السبت "تعليم الإنجليزية في المدارس الابتدائية الحكومية وغير الحكومية داخل إطار المنهج الرسمي يخالف القوانين واللوائح".

وأضاف "ذلك على اعتبار أن مرحلة التعليم الابتدائي يجري فيها إرساء أسس الثقافة الإيرانية للطلاب"، مشيرا إلى أنه قد يتم أيضا حظر فصول اللغة الإنجليزية خارج المنهج الرسمي.

ويبدأ تدريس اللغة الإنجليزية عادة في مدارس المرحلة التعليمية المتوسطة في إيران، التي يتراوح فيها سن الطلبة من 12 إلى 14 تقريبا، لكن بعض المدارس الابتدائية تدرس الإنجليزية أيضا.

وكثيرا ما حذر كبار رجال الدين في إيران من مخاطر "الغزو الثقافي". وفي 2016 عبر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، صاحب القول الفصل في جميع أمور الدولة، عن غضبه من "امتداد تدريس اللغة الإنجليزية إلى رياض الأطفال".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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