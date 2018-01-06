معتقل فلسطيني يكمل 35 عاما في السجون الإسرائيلية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت إن المعتقل كريم يونس دخل عامه السادس والثلاثين في السجون الإسرائيلية.

ووصفت الهيئة يونس(62عاما) الذي اعتقل في السادس من يناير/كانون الثاني عام 1983 وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل جندي إسرائيلي بأنه "أقدم أسير فلسطينيي في السجون الإسرائيلية وفي العالم".

وقالت الهيئة في بيانها "في السادس من يناير 1983 وبينما كان يحضر إحدى المحاضرات التعليمية في الجامعة تم اعتقاله، ليبدأ منذ ذلك اليوم رحلة اعتقال ربما لم يتوقع أحد وقتها أن تستمر عقودا من الزمن".

ورفضت إسرائيل الإفراج عنه في عام 2014 بموجب صفقة رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، تضمنت الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين قبل التوقيع على اتفاق أوسلو، على أربع دفعات كان من المقرر أن يكون يونس ضمنها.

وأدى التراجع الإسرائيلي عن إتمام الصفقة إلى توقف المفاوضات المباشرة والمعلنة مع الجانب الفلسطيني منذ ذلك التاريخ.

وأوضحت الهيئة أن يونس، وهو من سكان قرية عارة داخل إسرائيل ويلقب بعميد الأسرى، أصدر "من داخل السجن كتابين، أحدهما بعنوان الواقع السياسي في إسرائيل عام 1990، تحدث خلاله عن جميع الأحزاب السياسية الإسرائيلية، والثاني بعنوان الصراع الأيديولوجي والتسوية عام 1993".

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يقترب من 7 آلاف معتقل بينهم أطفال ونساء.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في آخر تقرير له إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 750 مواطنا منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأضاف النادي أن من بين هؤلاء المعتقلين "190 طفلا و15 من النساء وثلاثة جرحى".