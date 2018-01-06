البث الحي
سياسة

مؤلف كتاب عن ترمب يقول إن ما كشفه سيطيح بالرئيس الأمريكي

مايكل وولف مؤلف (نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض)
مايكل وولف مؤلف (نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض)
6/1/2018

قال مايكل وولف مؤلف كتاب ينتقد العام الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض إن ما كشفه الكتاب سيضع حدا على الأرجح لبقاء ترمب في المنصب.

وأضاف لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن كتابه (نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض) خلص إلى أن ترمب ليس كفؤا لتولي الرئاسة وأن هذه النتيجة أصبحت رأيا واسع الانتشار.

وتابع في مقابلة أذيعت اليوم السبت أن المذكور في كتابه يوضح للجميع أن ترمب "لا يستطيع أداء مهمته" وهذا هو إطار الاعتقاد والإدراك الذي "سيؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاء… هذه الرئاسة".

ويصور الكتاب الوضع في البيت الأبيض بأنه فوضوي ويقول إن الرئيس لم يكن مستعدا للفوز بالرئاسة في 2016 وإن مساعديه يسخرون من قدراته.

ويقتبس الكتاب الذي يصور ترمب على أنه "جبان وغير مستقر وعديم الخبرة في شؤون المكتب البيضاوي"، أقوال حليفه السابق وكبير مستشاريه ستيف بانون الذي أمره محامو الرئيس كذلك بالكف عن إفشاء معلومات.

ونفدت نسخ الكتاب، بعد دقائق من طرحه بسبب "الطلب غير المسبوق" على شرائه، حسبما أفادت دار النشر، وخلت مكتبات واشنطن من النسخ المطبوعة لكتاب "النار والغضب" لمؤلفه الصحفي مايكل وولف بعد دقائق من طرحه للبيع منتصف ليل الخميس.

يذكر أن الرئيس الأمريكي هدد بمقاضاة الكاتب وغرّد لاحقاً: "الكتاب يمتلئ بالأكاذيب، التضليل والمصادر المجهلة.. انظروا إلى ماضي ذلك الرجل (الكاتب) وتأملوا ما حدث له وللقذر ستيف".

وجاءت تصريحات ترمب بعدما نقل عن بانون في الكتاب المثير للجدل وصفه لاجتماع بين الروس ونجل ترمب وزوج ابنته بالخيانة.

المصدر : رويترز + وسائل إعلام
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)