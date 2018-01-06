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سياسة

لجنة حماية الصحفيين تدعو الرياض للإفراج عن صحفي سعودي

الصحفي السعودي صالح الشيحي
الصحفي السعودي صالح الشيحي
6/1/2018

دعت لجنة حماية الصحفيين الرياض إلى الإفراج عن الصحفي صالح الشيحي، الذي احتجز الأسبوع الماضي بعد أن انتقد الحكومة.

وذكر نشطاء سعوديون ووسائل إعلام أن السلطات احتجزت صالح الشيحي، الكاتب في صحيفة الوطن اليومية، يوم الأربعاء بسبب عدة مقالات ومقابلات تلفزيونية اتهم في إحداها الديوان الملكي بالفساد في ملف توزيع الأراضي.

وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين في بيان الجمعة "على الرغم من تعهدات الزعامة السعودية الجديدة بالإصلاح والوسطية، من الواضح من توقيف صالح الشيحي أن القمع مستمر كالمعتاد".

وأضاف "يتعين على السلطات السعودية الإفراج عن الشيحي فورا وعلى الزعماء السعوديين ضمان حرية الصحافة في تغطية كل الملفات محل الاهتمام العام".

واعتقلت السلطات السعودية مؤخرا الصحفي صالح الشيحي الكاتب في صحيفة الوطن وذلك بعد أيام من انتقادات علنية وجهها للديوان الملكي بالفساد وبتوزيع أراض على أشخاص من دون وجه حق، وفق ما ورد في حساب "معتقلي الرأي" بموقع تويتر.

واتهم الشيحي جهات نافذة -لم يسمها- بتجفيف مياه البحر على المدن الساحلية في المملكة من أجل تنفيذ مشاريع شخصية، وانتقد عدم الجدية في محاربة الفساد طوال الأعوام الماضية، داعيا ولي العهد محمد بن سلمان للمضي قدما بمحاكمة المتورطين في الفساد.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أمر باعتقال أكثر من مئتي شخص من بينهم أمراء ووزراء ومليارديرات العام الماضي في خطوة قال إنها لمكافحة الفساد ورأى البعض أنها تهدف إلى تعزيز سلطته.

ويقول مراقبون للحريات المدنية إن أي معارضة لخطته الاقتصادية وسياسته الخارجية يتم التعامل معها بصرامة ويرون أن مساحة حرية التعبير تتضاءل.

ودان خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، قمع السلطات السعودية ناشطين حقوقيين واستمرار المملكة في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضدهم، ودعوا في بيان مشترك إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الذين اعتقلوا لممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية بشكل سلمي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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