البث الحي
سياسة|مصر

شاهد: مصريون يحاولون اقتحام قسم شرطة بالقاهرة عقب وفاة محتجز

6/1/2018

حاول مصريون اقتحام مقر شرطة شرقي القاهرة، في الساعات الأولى من صباح السبت، على خلفية وفاة أحد المحتجزين داخل المقرالأمني.

وذكرت البوابة الإلكترونية لصحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، إن "عددا من الأهالي حاولوا اقتحام قسم شرطة المقطم، وذلك على خلفية وفاة أحد المحتجزين في القسم".

وأوضحت أن "عددا من الأهالي قاموا بمحاولة إشعال النيران في قسم الشرطة، مما دفع القوات الموجودة بإطلاق الأعيرة النارية، في محاولة لتفريق الأعداد المتجمهرة من الأهالي".

وكشفت عن أن "الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة دفعت بعدد من المدرعات بالإضافة إلى عدد من قوات الأمن المركزي في محاولة للسيطرة على الوضع"، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية أحبطت محاولة الاقتحام.

وأفاد مصدر أمني مصري بمديرية أمن القاهرة لوكالة الأنباء الألمانية بأنه تم إلقاء القبض على عدد من المتجمهرين أمام قسم شرطة المقطم.

وأضاف أن "الاشتباكات بين قوات الأمن والمتجمهرين أسفرت عن إصابة عدة أشخاص، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم".

وحسب المصدر، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران في سيارة شرطة، وفرض كردون أمني بمحيط القسم.

وأظهر مقطع فيديو قيام قوات الأمن بإطلاق النار بكثافة شديدة لتفريق الأهالي المحاصرين للقسم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للشاب المتوفى، ويدعى محمد "عفروتو"، فيما أمر مدير أمن القاهرة بالتحقيق في الوفاة.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف وفاة المتوفى، وقامت باستجواب عدد من المحتجزين داخل القسم للوقوف على حقيقة ما حدث.

واستدعت النيابة طاقم "النوبتجية" بقسم شرطة المقطم لسماع أقوالهم في الواقعة، وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، وأخذ عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتسليمه لذويه لدفنه.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة حجرة الحجز بقسم الشرطة، وسماع أقوال عدد من المحتجزين داخل الحجز أثناء وجود المتوفي داخله.

والسنوات الأخيرة، وقعت حالات وفيات بين سجناء منتمين لجماعات سياسية بمصر، وآخرين ليس لهم توجهات سياسية في مقار الاحتجاز، غير أن السلطات المصرية تشير إلى أن أغلب حالات الوفاة هذه طبيعية.

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)