شاهد: درجات الحرارة تنخفض إلى 40 تحت الصفر في الشرق الأمريكي

هبت موجة شديدة البرودة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وولايات الغرب الأوسط وسط توقعات بأن تتراجع درجات الحرارة بشكل قياسي لتصل إلى 40 درجة تحت الصفر في بعض المناطق.

وامتدت التحذيرات من البرد القارس والطقس المتجمد من فلوريدا إلى نيو إنغلاند وإلى ولايات داخلية في الغرب الأوسط في حين حذرت الهيئة الوطنية للطقس من هطول أمطار متجمدة من كانساس إلى أوهايو.

كما أصدرت السلطات تحذيرات من الصقيع، وقال خبراء "يمكن أن يكون الأمر خطيرا جدا.. أي جلد مكشوف من جسم الإنسان يمكن أن يتجمد خلال دقيقتين".

وتأتي الموجة الباردة في الوقت الذي يبذل فيه العمال جهودا لإزالة الجليد والثلوج من الطرق بعد أن أدت عاصفة ثلجية إلى إغلاق المنطقة الأيام الماضية وأجبرت مئات المدارس على إغلاق أبوابها كما أجبرت المطارات الكبيرة على تعليق رحلاتها بسبب الجليد.

كما علقت خدمات السكك الحديدية بعض الرحلات أو قلصت الخدمة.

وأدى الطقس البارد والثلوج إلى مقتل 18 شخصا على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية منهم أربعة في حوادث مرور.

وكثفت العديد من المدن جهودها لنقل المشردين إلى مراكز إيواء. وقالت السلطات إن ثلاثة أشخاص مشردين في تكساس لاقوا حتفهم بسبب البرد الشديد.