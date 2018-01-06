البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: درجات الحرارة تنخفض إلى 40 تحت الصفر في الشرق الأمريكي

6/1/2018

هبت موجة شديدة البرودة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وولايات الغرب الأوسط وسط توقعات بأن تتراجع درجات الحرارة بشكل قياسي لتصل إلى 40 درجة تحت الصفر في بعض المناطق.

وامتدت التحذيرات من البرد القارس والطقس المتجمد من فلوريدا إلى نيو إنغلاند وإلى ولايات داخلية في الغرب الأوسط في حين حذرت الهيئة الوطنية للطقس من هطول أمطار متجمدة من كانساس إلى أوهايو.

كما أصدرت السلطات تحذيرات من الصقيع، وقال خبراء "يمكن أن يكون الأمر خطيرا جدا.. أي جلد مكشوف من جسم الإنسان يمكن أن يتجمد خلال دقيقتين".

وتأتي الموجة الباردة في الوقت الذي يبذل فيه العمال جهودا لإزالة الجليد والثلوج من الطرق بعد أن أدت عاصفة ثلجية إلى إغلاق المنطقة الأيام الماضية وأجبرت مئات المدارس على إغلاق أبوابها كما أجبرت المطارات الكبيرة على تعليق رحلاتها بسبب الجليد.

كما علقت خدمات السكك الحديدية بعض الرحلات أو قلصت الخدمة.

وأدى الطقس البارد والثلوج إلى مقتل 18 شخصا على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية منهم أربعة في حوادث مرور.

وكثفت العديد من المدن جهودها لنقل المشردين إلى مراكز إيواء. وقالت السلطات إن ثلاثة أشخاص مشردين في تكساس لاقوا حتفهم بسبب البرد الشديد.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)