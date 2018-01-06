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سياسة

شاهد: تصادم طائرتين في مطار بكندا

6/1/2018

صدمت طائرة كان يجري سحبها طائرة أخرى كانت متوقفة في مطار بيرسون في تورنتو بكندا الجمعة وتم إجلاء عشرات الركاب من الطائرة.

وقالت هيئة مطار بيرسون في تورنتو بكندا، إن فرق الإطفاء والطوارئ وصلت للموقع بعد إبلاغها بالتصادم الذي وقع بين طائرتين من شركة (صن وينغ أيرلاينز) وشركة (وست غيت أيرلاينز ) في الساعة 6.19 مساء (2319 بتوقيت غرينتش).

وقالت شركة (وست غيت أيرلاينز ) ومقرها كالغاري إن لديها تقارير غير مؤكدة عن وقوع "إصابات طفيفة" في الحادث ولكن كل الركاب البالغ عددهم 168 شخصا والطاقم المؤلف من ستة أفراد على متن الطائرة بخير .

وكانت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 قد وصلت للتو إلى تورنتو قادمة من منتجع كانكون المكسيكي وتنتظر التحرك إلى البوابة عند وقوع التصادم.

وقالت شركة (صن وينغ) إنه لم يكن على متن طائرتها أي ركاب أو أفراد طاقم وقت وقوع التصادم وإنه كان يجري سحبها.

المصدر : رويترز
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