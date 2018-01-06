البث الحي
سياسة|فلسطين

شاهد: احتفالات الطوائف المسيحية الأرثوذكسية في بيت لحم بعيد الميلاد

6/1/2018

بدأت في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، اليوم السبت، احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي.

والطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، هي الروم الأرثوذكس، والسريان، والأقباط، والأحباش.

ونُصبت شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد، وقُرعت الطبول، وسط عروض الفرق الكشفية والفنية.

وبدأت الطوائف المسيحية التي تسير بحسب التقويم الشرقي احتفالاتها بعيد الميلاد، حيث سيتم استقبال كافة المواكب الرسمية للاحتفال بالعيد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم، لتبدأ صلوات العيد بحضور رسمي وشعبي.

وتقوم المواكب الرسمية بالتوجه إلى مدينة بيت لحم منطلقة من منطقة باب الخليل في مدينة القدس حسب تقليد معروف يعود إلى القرن التاسع عشر

وسبق أن احتفلت الطوائف التي تسير حسب التقويم الغربي، بعيد الميلاد المجيد في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون أول المنصرم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)