شاهد: احتفالات الطوائف المسيحية الأرثوذكسية في بيت لحم بعيد الميلاد

بدأت في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، اليوم السبت، احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي.

والطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، هي الروم الأرثوذكس، والسريان، والأقباط، والأحباش.

ونُصبت شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد، وقُرعت الطبول، وسط عروض الفرق الكشفية والفنية.

وبدأت الطوائف المسيحية التي تسير بحسب التقويم الشرقي احتفالاتها بعيد الميلاد، حيث سيتم استقبال كافة المواكب الرسمية للاحتفال بالعيد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم، لتبدأ صلوات العيد بحضور رسمي وشعبي.

وتقوم المواكب الرسمية بالتوجه إلى مدينة بيت لحم منطلقة من منطقة باب الخليل في مدينة القدس حسب تقليد معروف يعود إلى القرن التاسع عشر

وسبق أن احتفلت الطوائف التي تسير حسب التقويم الغربي، بعيد الميلاد المجيد في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون أول المنصرم.