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سياسة

اجتماع مجلس الأمن بشأن إيران يتحول لانتقادات للولايات المتحدة

مندوبة أمريكا ومندوب إيران أثناء جلسة مجلس الأمن بشأن الاحتجاجات في إيران
مندوبة أمريكا ومندوب إيران أثناء جلسة مجلس الأمن بشأن الاحتجاجات في إيران
6/1/2018

تحول اجتماع عقده مجلس الأمن لمناقشة الاحتجاجات في إيران إلى انتقاد للولايات المتحدة بشأن ما وصفته بعض الدول الأعضاء قضية داخلية تخص إيران.

وأظهر الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لمناقشة الاحتجاجات في إيران انقسامات عميقة حيال التطورات في إيران بين الولايات المتحدة وروسيا وتحول إلى انتقاد للولايات المتحدة لطلبها اجتماع المجلس بشأن ما وصفته بعض الدول الأعضاء قضية داخلية تخص إيران.

وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة إن هذه الاحتجاجات لا تهدد السلم والأمن الدوليين فيما قد يكون انتقادا ضمنيا للولايات المتحدة، وقال السفير فرانسوا ديلاتر "على الرغم من أن الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في إيران مقلقة إلا أنها لا تشكل في حد ذاتها أي تهديد للسلم والأمن الدوليين" وتابع قائلا "علينا أن نحترس من أي محاولات لاستغلال هذه الأزمة لمصالح شخصية لأنه سيكون لذلك نتائج معاكسة تماما لما هو مرجو".

وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن "ازدراء النظام الإيراني لحقوق شعبه موثق منذ سنوات كثيرة" وأضافت أن الولايات المتحدة تقف "مع الذين ينشدون الحرية لأنفسهم والازدهار لأسرهم والكرامة لشعبهم في إيران".

من جانبه قال غلام علي خوشرو سفير إيران لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي إن لدى حكومته"أدلة دامغة" على أن الاحتجاجات التي وقعت في إيران في الآونة الأخيرة "موجهة بشكل واضح من الخارج".

وقال خوشرو أيضا إن الولايات المتحدة تجاوزت سلطاتها بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي بدعوتها لعقد اجتماع لمناقشة الاحتجاجات، وأضاف" للأسف فعلى الرغم من اعتراض بعض من أعضائه فإن هذا المجلس سمح لنفسه بأن تتعدى الإدارة الأمريكية الحالية عليه بعقد اجتماع بشأن قضية تقع خارج نطاق تفويضه".

وقال فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة انتهكت منبر مجلس الأمن الدولي وإن الاجتماع محاولة لاستغلال الوضع الراهن في إيران لتقويض اتفاق إيران النووي الذي تعارضه الإدارة الأمريكية.

وقال وو هايتاو نائب سفير الصين في الأمم المتحدة إن بحث الوضع الداخلي في إيران في مجلس الأمن الدولي "لا يساعد في حل قضية إيران الداخلية".

المصدر : وكالات
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