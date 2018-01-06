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سياسة

أمريكا تجمد 125 مليون دولار من تمويلها للأونروا

فلسطينيون أمام مقر الأنروا في غزة 19 ديسمبر
فلسطينيون أمام مقر الأنروا في غزة 19 ديسمبر
6/1/2018

جمّدت الولايات المتحدة 125 مليون دولار من التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وذكر موقع (أكسيوس ) الإخباري الإلكتروني يوم الجمعة أن الولايات المتحدة جمّدت 125 مليون دولار من التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ولكن مسؤولا بوزارة الخارجية الأمريكية قال إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذا التمويل.

وبعد أيام من تهديد الرئيس دونالد ترمب بوقف تقديم مساعدات للفلسطينيين في المستقبل قال موقع أكسيوس إن المبلغ جُمد لحين انتهاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من مراجعة المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية.

ويشكل هذا المبلغ ثلث التبرع السنوي الأمريكي للوكالة، وقال الموقع نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين غربيين لم يكشف النقاب عن أسمائهم إنه كان من المفترض أن يتم تسليم هذا التمويل بحلول الأول من يناير / كانون الثاني.

وقال مسؤول الخارجية الأمريكية الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن تقرير أكسيوس مضلل.. لمجرد أنهم كانوا يتوقعون هذا المبلغ في البداية ولم يحصلوا عليه هذه المرة لا يعني تعليقه أو إلغاءه.. المداولات جارية وأمامنا حتى منتصف يناير لاتخاذ قرار نهائي".

وسئل عما إذا كان قد تم اتخاذ قرار مبدئي فقال المسؤول" لا.. والتقارير التي تحدثت عن ذلك كاذبة".

وقال كريس جونيس المتحدث باسم الأونروا إن الوكالة لم" تبلغ بشكل مباشر بقرار رسمي بأي حال من الإدارة الأمريكية".

وكان ترمب قال يوم الثلاثاء إنه سيوقف تقديم أموال للفلسطينيين واتهمهم بأنهم "لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام" مع إسرائيل.

وغرّد ترمب على تويتر" ندفع مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا نحصل على أي تقدير أو احترام.. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل".

وأضاف "في ضوء أن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام، فلماذا نقدم أيا من تلك المدفوعات الكبيرة لهم في المستقبل؟"

والولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا وتعهدت بدفع نحو 370 مليون دولار حتى 2016 وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني للوكالة.

المصدر : رويترز
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