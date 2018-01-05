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سياسة

2017 ثاني أشد الأعوام المسجلة من حيث درجات الحرارة

نشطاء البيئة يتظاهرون أثناء قمة المناخ -باريس 12 ديسمبر
نشطاء البيئة يتظاهرون أثناء قمة المناخ -باريس 12 ديسمبر
5/1/2018

أكد مركز أوربي لمراقبة التغير المناخي أن العام الماضي كان ثاني أكثر الأعوام المسجلة حرارة في شتى أنحاء العالم بعد عام 2016.

وقالت هيئة "كوبرنيكوس " للتغير المناخي يوم الخميس إن العام الماضي كان ثاني أكثر الأعوام المسجلة حرارة في شتى أنحاء العالم بعد عام 2016 مع وجود علامات على التغير المناخي تراوحت بين حرائق الغابات وذوبان الجليد القطبي.

وقالت هيئة كوبرنيكوس للتغير المناخي وهي أول وكالة دولية رئيسية للطقس تتحدث عن الأحوال المناخية خلال 2017 إن درجات الحرارة بلغت في المتوسط 14.7 درجة مئوية عند سطح الأرض وهو ما يزيد 1.2 درجة مئوية عن زمن ما قبل العصر الصناعي.

وأوضحت أن العام الماضي كان "أ كثر برودة (قليلا) عن 2016 وهو أشدّ الأعوام المسجلة حرارة وكان أكثر حرارة من ثاني أكثر الأعوام حرارة سابقا وهو 2015". ويرجع تسجيل درجات الحرارة إلى أواخر القرن التاسع عشر.

وتتوافق دراسة كوبرنيكوس مع توقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر /تشرين الثاني بأن يكون 2017 ثاني أو ثالث أشد الأعوام حرارة بعد 2016.

المصدر : رويترز
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