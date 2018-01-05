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سياسة|سوريا

مقتل 42 إعلاميا في سوريا خلال 2017

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
5/1/2018

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها وثقت مقتل 42 إعلاميا في سوريا خلال عام 2017.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته اليوم، إن النظام والمليشيات المحلية والأجنبية التي تقاتل إلى جانبه قتلت 17 إعلاميا، والقوات الروسية قتلت 4، وتنظيم الدولة قتل 10، وفصائل المعارضة السورية قتلت 3 وقوات التحالف الدولي قتلت إعلاميا واحدا.

وأوضحت الشركة أن 47 إعلاميا جرحوا خلال العام الماضي، 29 من الإصابات مسؤول عنها النظام.

كما أوضح التقرير أن 93 إعلاميا تعرضوا للخطف والاعتقال خلال العام الماضي، تم الإفراج عن معظمهم، مشيراً أن الشبكة سجلت كذلك 3 حالات اعتداء على مكانب إعلامية نفذتها قوات النظام.

المصدر : الأناضول
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