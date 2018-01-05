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سياسة|مصر

مقتل سائحة وإصابة 12 آخرين في سقوط منطاد جنوبي مصر

محافظة الأقصر المصرية
محافظة الأقصر المصرية
5/1/2018

لقيت سائحة حتفها، وأصيب 12 آخرون جراء سقوط بالون طائر (منطاد) بمدينة الأقصر (جنوبي مصر) بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، فإن "أمن الأقصر قد تلقى إشارة بوقوع الحادث أثناء قيام البالون بجولة فوق آثار البر الغربي وعلى متنه أجانب من جنسيات مختلفة (لم يحددها) وعدد من المصريين".

وأشارت إلى أن "البالون تعرض لدوامة هوائية أدت إلى سقوطه في منطقة بغرب المدينة، قرب الطريق الصحراوى الجديد، ما أدى لمصرع سائحة وإصابة 12 آخرين من مستقلي البالون".

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، قوله إنه "تم نقل حالة الوفاة وجميع المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي".

وأوضح مجاهد أن "حالة الوفاة لسيدة تبلغ من العمر 36 عامًا، وجميع المصابين إصابتهم متوسطة ما بين كسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسد، فيما عدا حالتين إصابتهم خطيرة".

وتشهد مصر موجة من الطقس السيئ على كافة أنحاء البلاد، من المتوقع أن تمتد حتى غدٍ السبت، أدت لإغلاق 6 موانئ وتعطيل حركة المرور في عدة شوارع رئيسية، حسب بيان للأرصاد الجوية.

وفي 2013، لقي 19 سائحًا مصرعهم في حادث سقوط بالون يعمل بالهواء الساخن قرب المدينة، إثر انفجار الموقد الخاص به، وقررت السلطات تعليق النشاط لأجل غير مسمى حتى أعيد نهاية نفس العام.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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