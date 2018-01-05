مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول إيران

استجابت رئاسة مجلس الأمن الدولي، الخميس، لطلب الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن عقد جلسة طارئة؛ لمناقشة تطورات الوضع الراهن في إيران.

جاء ذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني بعثها للصحفيين، مكتب رئيس المجلس السفير، كيرات عمروف، مندوب كازاخستان لدى الأمم المتحدة والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر يناير/كانون أول الجاري.

وأعلن المكتب في الرسالة عقد الجلسة الطارئة بشأن الشرق الأوسط، بناء على طلب الولايات المتحدة، عصر الجمعة.

وكان دبلوماسيون بالأمم المتحدة قد ذكروا الخميس، أن واشنطن طلبت رسميا من رئيس المجلس، عقد جلسة طارئة؛ لمناقشة تطورات الأوضاع الحالية التي تشهدها إيران.

ومنذ 28 ديسمبر/كانون أول الماضي، تشهد إيران مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)، احتجاجات على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقا إلى مظاهرات تتبنى شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية "قم"، مخلّفة 24 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف محتج.