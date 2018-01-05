شاهد: قصف روسي يدمر متحفا أثريا بناه العثمانيون في معرة النعمان

أصيب متحف "معرة النعمان" الأثري في ريف إدلب الجنوبي بدمار واسع عقب تعرضه لغارات روسية وسورية أول أمس الأربعاء.

ويعود تاريخ المتحف إلى العصر العثماني، ويشتهر بلوحات الفسيفساء والأحجار التي تعود إلى العصور القديمة، كما كان يحتوي على مكتبة تضم آلاف الكتب، وكان مصدرا من مصادر جذب السياح قبل الثورة السورية.

ويطلق على المتحف أيضا اسم "خان مراد باشا" إذ بني عام 1595 بعد دخول العثمانيين إلى سوريا.

وتعد هذه الغارة السادسة التي يتعرض فيها المتحف للقصف، وهو ما أدى إلى تدمير نحو 80% من محتوياته، كما تعرضت لوحات الفسيفساء داخله إلى أضرار بليغة.