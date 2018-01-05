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سياسة

زوكربرغ يستهدف "إصلاح" فيسبوك في 2018

مارك زوكربرغ يستهدف في 2018 "إصلاح" فيسبوك"
مارك زوكربرغ يستهدف في 2018 "إصلاح" فيسبوك"
5/1/2018

قال رئيس شركة ( فيسبوك) مارك زوكربرغ الخميس إن هدفه لعام 2018 هو وضع الشركة التي ساهم في تأسيسها على أرض أكثر صلابة.

وكتب زوكربرغ، البالغ من العمر 33 عاما وهو أحد أغنى الأشخاص في العالم، في منشور على الشبكة الاجتماعية الأولى في العالم " يشعر العالم بتوتر وانقسام ولدى فيسبوك الكثير لفعله".

وفي أعوام ماضية تضمنت قراراته للعام الجديد تعلم لغة الماندارين وقراءة كتابين شهريا والسفر إلى الولايات الأمريكية التي لم يكن قد قام بزيارتها قط.

وهذا العام، وصف منشوره فيسبوك بأنه يقف في مفترق طرق يتطلب انتباهة، واستشهد بانتشار خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام فيسبوك من قبل روسيا ودول أخرى لنشر دعاية إعلامية منحازة إلى جانب انتقادات بكون فيسبوك منصة يمكن أن يُدمن من خلالها تضييع الوقت.

ويطالب قانون جديد في ألمانيا شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بإزالة خطابات الكراهية التي تُبث عبر الإنترنت أو مواجهة غرامات. وفي الولايات المتحدة انتقد مشرعون فيسبوك بالفشل في منع عناصر روسية من استخدام منصته للتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وإلى جانب ذلك، أثار مسؤولون تنفيذيون سابقون في فيسبوك علانية أسئلة بشأن ما إذا كان استخدام الشبكة يؤدي إلى سلوكيات غير صحية، وقال زوكربرغ إن التحدي الشخصي له في 2018 هو "التركيز على إصلاح تلك المسائل المهمة" مضيفا أن هذا التعهد "قد لا يبدو تحديا شخصيا في ظاهره" لكنه سيتعلم الكثير. ولم يقل ماذا سيتعلم.

وكتب "لن نمنع جميع الأخطاء أو الإساءة.. لكننا نقوم حاليا بعمل الكثير جدا من الإجراءات التي تفرض سياساتنا وتمنع إساءة استخدام أدواتنا".

المصدر : رويترز
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