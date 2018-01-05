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سياسة

ترمب يهدد حليفه السابق "بانون" باتخاذ إجراءات قانونية ضده

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
5/1/2018

هدد محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باتخاذ إجراء قانوني بحق المستشار البارز السابق ستيف بانون بسبب تعليقات تنطوي على "تشهير" في كتاب جديد يصدر اليوم.

وقال تشارلز هاردر، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس إنه سيحاول منع نشر كتاب يصور الأوضاع في البيت الأبيض على أنها مرتبكة والرئيس على أنه أخرق وهدد باتخاذ إجراء قانوني بحق المستشار البارز السابق ستيف بانون بسبب تعليقات تنطوي على "تشهير" في الكتاب الجديد.

ومن المقرر أن ينشر الكتاب الذي يحمل عنوان (نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض) بقلم مايكل وولف يوم الثلاثاء، غير أن أنباء أفادت بأنه تم تقديم موعد إصدار الكتاب الجديد والذي يتضمن انتقادات لترمب ، إلى اليوم الجمعة ، بسبب "الطلب غير المسبوق"، حسبما أفادت دار النشر.

وتسبب الكتاب في عاصفة سياسية بعد أن صور ترمب على أنه رئيس فاز بالمصادفة وهو غير مؤهل للوظيفة.

وجاءت أقسى التعليقات في الكتاب على لسان بانون اليميني الذي كان عضوا أساسيا في المرحلة الختامية لحملة ترمب الانتخابية وأصبح كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض في إدارة ترمب قبل أن يقيله في أغسطس/ آب من العام المنصرم.

وأطلع تشارلز هاردر المحامي الشخصي لترمب (رويترز) على مذكرة قانونية تحذر من دعاوى محتملة بحق دار النشر (هنري هولت آند كو) وقال إنهم سيحاولون منع نشر الكتاب.

وقال هاردر، إن "إجراء قانونيا وشيكا" سيتخذ بحق بانون.

وقطع ترمب صلته فعليا ببانون في تصريحات نارية قال فيها إنه "فقد عقله" بعد أن خرجت تعليقات بانون عن ترمب الابن إلى النور.

وفي الكتاب وصف بانون اجتماعا حضره دونالد ترمب الابن وصهر ترمب ومستشاره غاريد كوشنر ومدير حملته الانتخابية آنذاك بول مانافورت مع مجموعة من الروس بأنه "خيانة وعمل غير وطني".

المصدر : رويترز
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