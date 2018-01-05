الكتاب الذي سعى ترمب إلى وقفه سيُنشر اليوم الجمعة

تم تقديم موعد إصدار كتاب جديد عن البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترمب ويتضمن انتقادات له، بسبب "الطلب غير المسبوق" على شرائه، حسبما أفادت دار النشر.

وقالت دار النشر "هنري هولت" إنه سيتم طرح كتاب "نار وغضب داخل البيت الأبيض في عهد ترامب" للمؤلف مايكل وولف للبيع اليوم الجمعة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش) وكان الموعد الأولي لطرح الكتاب هو يوم الثلاثاء المقبل.

وكتب وولف عبر تويتر يقول" يمكنكم شراؤه (الكتاب) وقراءته غدا.. شكرا لك سيدي الرئيس".

ونُشرت مقاطع من كتاب "نار وغضب داخل بيت ترمب الابيض" في العديد من الوسائل الاعلامية الأربعاء، ما استدعى ردة فعل غاضبة من البيت الابيض.

ويقتبس الكتاب الذي يصور ترمب على أنه جبان وغير مستقر وعديم الخبرة في شؤون المكتب البيضاوي، أقوال حليفه السابق وكبير مستشاريه ستيف بانون الذي أمره محامو الرئيس كذلك بالكف عن افشاء معلومات.

ونقل الكتاب عن بانون، الذي غادر البيت الأبيض في أغسطس /آب قوله إن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في مسألة التدخل الروسي في انتخابات العام 2016 سيركز على غسيل أموال.

من جانبه حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة مساء الخميس على محتوى الكتاب الجديد الذي سيصدر الجمعة حول حملته الانتخابية و"الفوضى" داخل البيت الابيض، واصفا إياه بأنه "مليء بالأكاذيب".

وتعليقا على الكتاب وبعد فشل محاولة لمنع صدوره، قال ترمب " لم أسمح إطلاقا بدخول مؤلف هذا الكتاب المجنون إلى البيت الأبيض! لم اتحدث إليه أبدا بشأن كتاب مليء بالأكاذيب وبالتحريف وبمصادر غير موجودة".

وأضاف ترمب " أنظروا إلى تاريخ هذا الرجل وشاهدوا ما سيحدث له ولستيف القذر".

ولم يتضح ما إذا كان ترمب يشير إلى ستيف بانون مسؤول الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض أو ستيف روبن رئيس دار "هندري هولت أند كومباني" التي تنشر كتاب وولف.

وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الكتاب الذي يصف ترمب بالجاهل وغير المناسب لتولي المنصب – بأنه "خيالي تماما ومجرد كتاب ملئ بالنميمة الصفراء".

وأضافت ساندرز أن ترمب "يعتقد بالتأكيد أنه لا ينبغي" أن يتم نشره لأن الكتاب معيب، لكنه يدعم "بشكل مطلق" حماية حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور.