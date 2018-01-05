أبل تقوم بإصلاح برنامج (سفاري) بعد كشف عيوب اختراق

تبثّ شركة أبل برنامجا لإصلاح متصفح الإنترنت سفاري، خلال أيام بعد كشف عيوب جعلت كل أجهزة الكمبيوتر الحديثة تقريبا عرضة للاختراق.

وستقوم الشركة ببثّ البرنامج لإصلاح متصفح سفاري على أجهزة آيفون وآيباد وماك خلال أيام حسبما قالت الشركة يوم الخميس بعد أن اكتشفت شركات كبيرة لصناعة الرقائق الإلكترونية عيوبا جعلت كل أجهزة الكمبيوتر الحديثة تقريبا عرضة للاختراق.

وكشف غوغل التابع لشركة ألفابت وباحثون آخرون في مجال أمن الإنترنت عن عيبين رئيسين في الشرائح أحدهما يسمى "ميلتداون" يؤثر على رقائق شركة أنتل فقط وآخر يسمى "سبيكتر " ويؤثر على كل رقائق الكمبيوتر تقريبا التي صنعت خلال عشر السنوات الماضية.

وأثارت هذه الأنباء عملية بيع مكثفة لأسهم أنتل مع محاولة المستثمرين تقييم التكاليف على شركة صناعة رقائق الكمبيوتر.

وقالت شركة أبل في بيان على موقعها الإلكتروني إن ميلتداون وسبيكتر أثرا على كل الأجهزة التي تعمل بنظامي ماك وأي.أو.إس. لكن آخر تحديث لنظم تشغيل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ماك وأجهزة أبل التلفزيونية والآيفون والآيباد قام بحماية المستخدمين من هجوم ميلتداون ولم يؤد لإبطاء الأجهزة.

وتتعرض الأجهزة التي تعمل بنظامي ماك وأي.أو.إس لهجمات سبيكتر من خلال شفرة يمكن أن تتواجد في أنظمة تصفح الإنترنت، وقالت أبل إنها ستبث برنامجا لإصلاح متصفح سفاري في هذه الأجهزة"خلال الأيام المقبلة".