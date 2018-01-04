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سياسة|إيران

قائد الجيش الإيراني: جاهزون للمساعدة في إخماد الاضطرابات إذا لزم الأمر

قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي - أرشيفية
قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي - أرشيفية
4/1/2018

نسبت وسائل إعلام رسمية إلى قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي قوله إن قواته مستعدة للتدخل لإخماد الاضطرابات المناهضة للحكومة إذا لزم الأمر.

وقال وسائل الإعلام الإيرانية إن تصريحات موسوي جاءت في رسالة بعث بها الي قائد قوات الأمن الداخلي العميد حسين اشتري، والتي أشاد فيها بدور قوات الأمن الداخلي في إخماد ما وصفه بـ"الفتنة" الأخيرة في إشارة إلى الاحتجاجات التي عمت العديد من المدن الإيرانية.

وقال موسوي في رسالته: "رغم أن هذه الفتنة العمياء كانت من الصغر بحيث تمكن جزء من قوات الشرطة من وأدها في المهد.. فإننا نطمئنكم بأن رفاقكم في جيش الجمهورية الإسلامية سيكونون على استعداد لمواجهة من غرر بهم الشيطان الأكبر (الولايات المتحدة)".

وخرجت (الخميس) مظاهرات في مدن إيرانية عدة مؤيدة للنظام ومعارضة لمظاهرات ينظمها من تصفهم السلطات الإيرانية بمثيري الشغب.

وكانت العديد من المدن الإيرانية قد شهدت خلال الأيام الستة الماضية تظاهرات مناهضة للنظام ولسياسات الحكومة قتل فيها 22 شخصاً.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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