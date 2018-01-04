شاهد| نائب مرشد الإخوان: نحتسب مرسي والمرشد "في جناب الله"

قال إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان إن الإخوان لن يمدوا أيديهم للسلاح ردا على إعدام عدد من شباب الجماعة بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقال منير، في مقابلة مع الجزيرة مباشر (الخميس)، إن الإخوان يحتسبون مرشد الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي "في جناب الله"، في إشارة إلى أن الجماعة تتوقع تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

ورفض منير اعتبار تنفيذ أحكام الإعدام في حق عدد من شباب الإخوان مسألة "جس نبض" قبل إعدام مرشد الجماعة أو الرئيس المعزول محمد مرسي، وأضاف أن جس النبض بدأ منذ أيام الاتحادية ومذبحة رابعة ولم يعد السيسي يحتاج لجس نبض.

وأضاف منير أن الرئيس المصري يحاول بهذه الإجراءات جر الإخوان للإرهاب، وتابع قائلا: "سيعلم الناس لماذا لم يمد الاخوان أيديهم للسلاح ولماذا صبر الإخوان كل هذا الصبر".