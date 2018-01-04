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سياسة

شاهد: مسيرة مواطن تركي من إسطنبول إلى القدس

4/1/2018

وصل المواطن التركي نور الدين قوج (35 عامًا)، الذي أطلق مسيرة من إسطنبول إلى القدس منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى منطقة "غول باشي" جنوبي العاصمة التركية أنقرة.

واستقبل المواطنون الأتراك "قوج" الذي وصل "غول باشي" حاملًا بيده علم دولة فلسطين، بكثير من الحفاوة والترحيب.

وقال "قوج" إنه أطلق مسيرة من إسطنبول نحو الحدود التركية مع سوريا، تعبيرًا عن استنكاره لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن المدينة المقدسة.

وأضاف "نحن نشهد منذ سنوات اضطهادًا تمارسه إسرائيل ضد فلسطين. أردت كفرد المساهمة في وضع حدّ لهذا الاضطهاد".

وتابع "سوف أسير حتى الحدود التركية مع سوريا في ولاية هطاي (جنوب) التركية، في مسيرة رمزية للتعبير عن الوقوف إلى جانب القدس. آملا أن تستقر الأوضاع في سوريا لأكمل مسيرتي إلى فلسطين".

وغادر "قوج" إسطنبول سيرًا على الأقدام في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، متجهًا في مسيرة إلى القدس، تعبيرًا عن تنديده بإعلان ترمب قرار بلاده اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط إدانات دولية واحتجاجات واسعة.

المصدر : الأناضول
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