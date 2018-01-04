شاهد: عاصفة ثلجية تجتاح ولايات أمريكية وتعطل رحلات الطيران

اجتاحت عاصفة ثلجية أنحاء مختلفة في الولايات المتحدة (الخميس) مما تسبب في إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية وحرمان عشرات الآلاف من الكهرباء وتعطيل حركة السفر.

وقد ألغيت آلاف من رحلات الطيران وظهرت كاسحات الثلوج وشاحنات الملح بكثافة في الشوارع والطرق السريعة في شرق وشمال شرق البلاد، كما تم إغلاق مطار جون كيندي أمام الرحلات الجوية نظرا لتراكم الثلوج.

وتسببت الموجة الباردة في تجمد أجزاء من شلالات نياغرا على الجانبين الأمريكي والكندي من الحدود، وأشاعت الفوضى في الحياة اليومية وسببت تجمد المياه داخل المواسير وعرقلت مكافحة الحرائق في المناطق التي وصلت فيها الحرارة إلى 6.6 درجة تحت الصفر.

ويأمل السكان الذين غامروا بالخروج إلى أعمالهم أن يتمكنوا من العودة سالمين إلى منازلهم بعد أن اشتدت وطأة العاصفة.

وأصدرت السلطات تحذيرات من آثار العاصفة الثلجية على امتداد الساحل من ولاية نورث كارولاينا إلى ولاية مين.

وتوقعت الهيئة الوطنية للطقس أن تصل سرعة الرياح إلى 113 كيلومترا في الساعة وهي سرعة قد تؤدي إلى سقوط أشجار أو انقطاع الكهرباء.

وتشير التوقعات إلى تراكم الثلوج بارتفاع نحو 30 سنتيمترا في بوسطن والمناطق الساحلية في نيو إنغلاند في شمال البلاد.

وتسببت الموجة القطبية في وفاة 13 على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية بينهم ثلاثة لقوا حتفهم في حادث سير بولاية نوث كارولاينا، وثلاثة في تكساس توفوا بسبب البرد القارس.

وقالت خدمة فلايت أوير لتعقب رحلات الطيران إن أكثر من 3300 رحلة طيران ألغيت قبل بدء العاصفة الخميس. وفي مطارات نيويورك الثلاثة ومطار لوجان الدولي في بوسطن ألغيت ثلاث من كل أربع رحلات.

وقلصت شركة السكك الحديدية آمتراك خدمتها في شمال شرق البلاد.

وفي جنوب شرق الولايات المتحدة اجتاحت عاصفة شتوية من نوع نادر عددا من الولايات، حيث شهدت عاصمة ولاية فلوريدا أول انهمار للثلوج منذ 30 عاما وأصبح التنقل بالغ الصعوبة.

وأعلن حكام ولايات فلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وفرجينيا حالة الطوارئ وحذروا السكان من درجات حرارة تصل إلى التجمد ومن إغلاق الطرق بسبب الثلوج.

وقالت الإدارة التعليمية في مدينة نيويورك إنها ستغلق المدارس العامة الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت خدمة فلايت أوير لتعقب رحلات الطيران إن العاصفة بدأت تعرقل حركة السفر جوا في جنوب الولايات المتحدة حيث ألغيت حوالي 50 في المئة من الرحلات في مطاري تشارلستون وميرتل بيتش بولاية ساوث كارولاينا وفي سافانا بولاية جورجيا.