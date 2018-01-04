شاهد| جمال خاشقجي: السعودية تتبنى سياسة "الشيطان ولا الإخوان"

أكد الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي أن المملكة العربية السعودية مستمرة في دعم النظام المصري الحاكم، وأنها ليست مستعدة على الإطلاق لدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وقال خاشقجي في مقابلة مع "الجزيرة مباشر" إن المملكة مازالت مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمنظومة الحاكمة في مصر.

وأضاف خاشقجي: "المملكة.. رهنت نفسها لقاعدة أنا وصفتها ببساطة.. وهي قاعدة ’الشيطان ولا الإخوان‘".

وأوضح خاشقجي "أنهم يخشون في السعودية أن يؤدي الضغط على الرئيس السيسي إلى فرط عقد الحكم وعودة الديمقراطية، ومن ثم يعود الإخوان مرة أخرى إلى الحكم في مصر. لذلك تجد هذا التأييد للرئيس السيسي".

وفي رده على سؤال بشأن هذا الموقف المتشدد الذي تتخذه السعودية حيال جماعة الإخوان المسلمين قال خاشقجي إن السبب في هذا يعود إلى أمرين، الأمر الأول هو "الخوف من الربيع العربي" والخوف من أن يشكل الإخوان المسلمون "تيارا عابرا للحدود" يدعو إلى إقامة الخلافة، ما يهدد المملكة.

أما الأمر الثاني، بحسب خاشقجي، فهو أن التيار التشدد الذي انتشر في المملكة منذ عام 1979 خلق بين الشباب والنخب الحاكمة "حالة من الضيق من التدين ورفض التدين"، ما أحدث لديهم حالة من التوجس تجاه كل المتدينين، بمن فيهم جماعة الإخوان رغم كونها أكثر انفتاحا.

لكن خاشقجي اعتبر أن جزءا من اللوم يقع أيضا على جماعة الإخوان بسبب حالة السرية التي تعيشها الجماعة، داعيا الإخوان إلى "الخروج من ضيق التنظيم إلى رحابة الفكرة".