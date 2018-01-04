شاهد: تشييع جثمان شاب فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال

شيع المئات (الخميس) جثمان فتى فلسطيني إلى مثواه الأخير بعد يوم من استشهاده برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسعفون فلسطينيون إن الشاب مصعب فراس التميمي (17 عاما) استشهد رميا بالرصاص خلال اشتباك قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية الأربعاء (3 يناير كانون الثاني)، ودُفن في قرية دير نظام.

وادعى جيش الاحتلال أن الشاب كان يحمل سلاحا، وأن الحادث قيد التحقيق.

وبعد الجنازة اشتبك عدد من الفلسطينيين رشقا بالحجارة مع جنود إسرائيليين كانوا بالقرب منهم. وقال شاهد من رويترز إن فلسطينيا واحدا أُصيب ونُقل إلى أحد المستشفيات.

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة مواجهات واحتجاجات واسعة طوال نحو شهر عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وقد أسفرت المواجهات عن استشهاد نحو 15 فلسطينيا وإصابة المئات.