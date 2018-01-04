روسيا تستأنف الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة الشهر المقبل

قالت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية على الإنترنت (الخميس) إن الرئيس فلاديمير بوتين سمح باستئناف الرحلات الجوية المدنية بين روسيا والقاهرة بعد توقف دام أكثر من عامين.

ويسري القرار اعتبارا من الثاني من يناير كانون الثاني/ الجاري.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني المصرية أن الأيام المقبلة ستشهد البدء في الخطوات التنفيذية لاستئناف الرحلات بين مصر وروسيا، مضيفة أن الرحلات ستستأنف بين مطاري موسكو والقاهرة أولا بدءا من شهر فبراير/شباط المقبل.

وكانت روسيا أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر عام 2015 بعد تفجير قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة متروجيت الروسية بعد وقت قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في جنوب سيناء. وقُتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 224 شخصا.

ووجه الحادث، الذي أعلن تنظيم الدولة المسؤولية عنه، وما أعقبه من وقف الطيران الروسي، ضربة لصناعة السياحة في مصر وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة.

وذكرت المصادر المصرية أن مصر وروسيا ستبدآن في أبريل/نيسان المقبل التفاوض حول تشغيل رحلات الشارتر من روسيا إلى المدن الداخلية، وخصوصا منتجعي الغردقة وشرم الشيخ على البحر الأحمر.

وقالت المصادر إنه من الممكن اتخاذ إجراءات إضافية خاصة بالأمن والتأمين تشمل الاستعانة بشركات تأمين خاصة إلى جانب رجال الأمن في المطارات.