ترمب يقول إن كبير مساعديه السابق بانون "فقد عقله"

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء انتقادات لاذعة لمستشار البيت الأبيض السابق ستيف بانون وقال إنه "فقد عقله".

تأتي تصريحات ترمب بعد التعليقات التي وردت على لسان بانون بشأن نجل ترمب في مقتطفات من كتاب جديد.

وقطع ترمب، الذي ظل يتحدث مع بانون في الأشهر التي تلت إقالته من منصب كبير استراتيجيين في البيت الأبيض في أغسطس آب، صلته فعليا ببانون في تصريحات نارية أدلى بها بعد أن خرجت تعليقات بانون عن ترمب الابن إلى النور.

وقال ترمب في بيان "ستيف بانون لا علاقة له بي أو برئاستي. وعندما أُقيل، فإنه لم يفقد وظيفته وحسب بل فقد عقله أيضا".

وأضاف ترمب أن بانون لم تكن له علاقة تذكر بفوزه بالرئاسة في 2016 وأنحى باللوم عليه في خسارة مقعد ولاية ألاباما في مجلس الشيوخ في ديسمبر كانون الأول.

وقال ترمب "الآن بعد أن أصبح بمفرده.. يتعلم ستيف أن الفوز ليس سهلا كما أجعله يبدو. لم يكن لستيف علاقة تذكر بنصرنا التاريخي الذي كان السبب فيه رجال ونساء منسيون في هذا البلد. لكن ستيف له كل العلاقة بخسارتنا لمقعد مجلس الشيوخ في ألاباما الذي احتفظ الجمهوريون به لأكثر من ثلاثين عاما".

وتابع قائلا "ستيف يتظاهر بأنه في حرب مع وسائل الإعلام التي يصفها بحزب المعارضة لكنه قضى وقته في البيت الأبيض يسرب المعلومات الخاطئة للإعلام ليبدو أهم كثيرا مما كان. وهذا هو الأمر الوحيد الذي يجيده".

ووفقا لما ورد في الكتاب الذي يحمل عنوان "نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض" لمايكل وولف فإن بانون أبدى سخرية واندهاشا إزاء الاجتماع الذي عقد في برج ترمب في نيويورك في يونيو حزيران 2016 والذي تردد أن محامية روسية عرضت خلاله تقديم معلومات تمس سمعة المرشحة الديمقراطية للرئاسة آنذاك هيلاري كلينتون.

وفي الكتاب وصف بانون اجتماعا حضره دونالد ترمب الابن وصهر ترمب ومستشاره جاريد كوشنر ومدير حملته الانتخابية آنذاك بول مانافورت بأنه "خيانة" وعمل "غير وطني".

كما نقل الكتاب عن بانون قوله إنه متأكد من أن ترمب الابن كان سيأخذ الروس الذين شاركوا في الاجتماع لملاقاة والده في برج ترمب.

وقال بانون في الكتاب في مقتطفات "رأى الثلاثة الكبار في الحملة (الانتخابية) أن من الجيد الاجتماع مع حكومة أجنبية داخل برج ترمب في قاعة المؤتمرات في الطابق الخامس والعشرين دون وجود محامين. لم يكن معهم أي محامين".

وأضاف "حتى إذا اعتقدت أن هذا ليس خيانة أو أنه أمر غير وطني أو كلام تافه، وأعتقد أنه كل هذا، فكان يتعين الاتصال فورا بمكتب التحقيقات الاتحادي".