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سياسة

السودان يستدعي سفيره في مصر للتشاور

4/1/2018

قالت وزارة الخارجية السودانية إن السودان استدعى سفيره في مصر للتشاور.

ولم يذكر البيان، الذي نشرته وكالة السودان للأنباء، سبب استدعاء السفير أو مدة بقائه في الخرطوم.

وقال البيان إن "وزارة الخارجية قررت استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبد المحمود عبد الحليم إلى الخرطوم بغرض التشاور".

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن مصر تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب.

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترًا على خلفية عدة قضايا أبرزها النزاع بشأن المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين.

واتخذت السلطات المصرية خلال الأسابيع الأخيرة عدة إجراءات من بينها إنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في شلاتين، ومنازل في حلايب، وإعلان مصر التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان.

في المقابل أعلن السودان، الذي اعتاد أن يقدم سنويا شكوى إلى مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين، عدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، مرجعا ذلك لمساسها بحق السودان في المثلث الحدودي كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية.

المصدر : وكالات
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