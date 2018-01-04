الإمارات تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع تونس

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية "عودة الإجراءات المتبعة برحلات الطيران مع تونس، لما كانت عليه" قبل الأزمة الأخيرة بين البلدين التي استمرت لأسبوعين.

وقال بيان صادر عن الوزارة ونشرته وكالة أنباء الإمارات إن القرار جاء "في ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي".

وأضاف البيان: "في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى… وفي ضوء التواصل الأمني المكثف المعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي قررت السلطات المختصة في دولة الإمارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ".

وقالت وزارة النقل التونسية في بيان "تعلم وزارة النقل عن استئناف شركة الخطوط الإماراتية لرحلاتها الجوية من وإلى تونس".

وأضاف البيان "يأتي هذا القرار إثر رفع إجراءات المنع في حق المواطنات التونسيات وبعد اتصالات مع الجانب الإماراتي على مختلف المستويات والتوصل إلى اتفاق".

وأوضحت أن الاتفاق ينص على أن "تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية وأحكام الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين الجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

ومنعت شركة طيران الإمارات في 22 ديسمبر/كانون أول الماضي تونسيات من السفر على متن طائراتها المتجهة من مطار قرطاج الدولي إلى دبي، باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، دون إبداء أسباب ذلك.

ودفع ذلك السلطات التونسية إلى تعليق رحلات الشركة الجوية من وإلى أراضيها حتى إشعار آخر.

وعلق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على الحادثة قائلا إن تأخير مسافرات تونسيات من التوجه إلى الإمارات على متن رحلة تابعة لطيران الإمارات سببه "معلومة أمنية".

ولم يشر بيان الخارجية صراحة إلى عودة الرحلات الجوية المتوقفة بين البلدين.

وقال بيان الخارجية الإماراتية إن أبو ظبي"تثمن غاليا المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات".