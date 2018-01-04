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سياسة

أخو صالح يصل السعودية بعد إفلاته من الحوثيين في صنعاء

علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح
علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح
4/1/2018

نقلت وكالة الأناضول عن مصدر حكومي يمني أن اللواء علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وصل إلى السعودية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الأحمر وصل السعودية قادماً من مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية" وذلك بعد 3 أيام من مغادرته العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ووصل الأحمر قبل أيام إلى مأرب، بعد أن نجح في الخروج من صنعاء، رغم القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها مليشيا الحوثي على مداخل ومخارج العاصمة.

ولم يكشف المصدر عن الطرق التي سلكها شقيق صالح من أجل الوصول لمأرب والإفلات من قبضة الحوثيين الذين اعتقلوا خلال الفترة الماضية العشرات من أسرة صالح وقادة عسكريين مقربين منه.

ويعد اللواء الأحمر أرفع مسؤول عسكري من أقارب صالح ينتقل للملكة منذ مقتل صالح على يد الحوثيين في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكان الأحمر من أبرز القادة العسكريين في نظام أخيه، حيث تقلد منصب قائد قوات الحرس الجمهوري حتى عام 2004 قبل أن يخلفه أحمد نجل صالح. كما شغل منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي ظل به حتى سقوط نظام صالح عام 2011.

المصدر : الأناضول
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