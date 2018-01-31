واشنطن تدرج هنية على لائحة "الإرهاب"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أدرجت إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية على قوائم الإرهاب الخاصة بها.

وقالت الوزارة في بيان إنها أدرجت هنية وجماعتين تنشطان في مصر، هما لواء الثورة وحركة حسم، وجماعة ثالثة في قطاع غزة هي حركة الصابرين ضمن قائمة خاصة للإرهاب العالمي.

ونقل البيان عن وزير الخارجية ريكس تيلرسون قوله إن هذا التوصيف "يستهدف جماعات إرهابية رئيسية وقادة، بما في ذلك اثنتان ترعاهما إيران وتوجههما، يهددون استقرار الشرق الأوسط ويقوضون عملية السلام ويهاجمون حلفاءنا مصر وإسرائيل".

وفي غزة قال سامي أبو زهري المسؤول بحركة حماس إن ترفض وتدين القرار الذي ترى أن لا قيمة له وترى فيه انعكاسا لهيمنة "عصابة الصهاينة" على القرار الأمريكي.

أما الجماعات الثلاث التي أدرجتها وزارة الخارجية على قوائم الإرهاب فهي:

– جماعة لواء الثورة التي قال البيان إنها أعلنت مسؤوليتها عن قتل ضابط كبير بالجيش المصري في القاهرة في 2016 وعن تفجير عام 2017.

– حركة سواعد مصر (حسم) التي قال البيان إنها مسؤولة عن قتل ضابط أمن مصري وهجمات أخرى.

– حركة الصابرين التي قال البيان إن إيران تساندها وإنها تعمل في الأساس في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وتطلق صواريخ على إسرائيل.

وتمنع هذه القرارات هنية والجماعات الثلاث من التعامل عبر النظام المالي الأمريكي.