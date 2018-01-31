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سياسة|مصر

محكمة مصرية تحيل أوارق 10 متهمين إلى المفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
31/1/2018

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق 10 متهمين للمفتي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة".

وحددت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، جلسة العاشر من مارس/آذار للنطق بالحكم على المتهمين العشرة وخمسة آخرين يحاكمون في نفس القضية، وكانت القضية تشمل 16 متهما لكن أحدهم توفي أثناء المحاكمة.

وأسندت النيابة للمتهمين- وبينهم 3 هاربين – أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس/آذار 2015 أسسوا جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة.

ويتعين على محاكم الجنايات في مصر أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام قبل إصدارها لكن رأيه استشاري وغير ملزم.

وفي حال صدور أحكام بالإعدام والحبس في القضية، سيكون بمقدور المدانين الطعن عليها أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

المصدر : وكالات
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