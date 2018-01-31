شاهد: مقتل شخص بعد اصطدام قطار يقل نوابا جمهوريين بأمريكا

قتل شخص على الأقل إثر اصطدام قطار يقل العشرات من أعضاء وقيادات الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي بشاحنة خلال رحلة من العاصمة واشنطن إلى وست فرجينيا.

وقالت السلطات إن القتيل لم يكن من بين ركاب القطار، الذي كان ينقل النواب إلى تجمع سنوي يعقد هذا العام في وست فرجينيا، قبل أن يصطدم بشاحنة قمامة وتنحرف بعض عرباته عن القضبان.

وذكرت تقارير أولية إن ركاب القطار وطاقمه بخير ولم تقع سوى إصابات طفيفة تمثلت في "بعض الرضوض والسحجات".

وكان من المتوقع أن يناقش الجمهوريون خلال اللقاء خططهم لانتخابات الكونغرس المقررة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وقالت تقارير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهو جمهوري، قد يحضر اللقاء.