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سياسة

شاهد: سقوط مروحية على منزل ومقتل 3 أشخاص في كاليفورنيا

31/1/2018

قُتل ثلاثة أشخاص عندما سقطت مروحية على منزل في منطقة نيوبورت بيتش في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضح مسؤولون أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم (الثلاثاء) عندما سقطت مروحية على منزل في منطقة نيوبورت بيتش في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مسؤولون في مطار جون وايني على تويتر إن الطائرة الهليكوبتر كانت تقل أربعة أشخاص عندما وقعت فوق المنزل على بعد نحو 1.6 كيلومتر من المطار.

وقالت شرطة نيوبورت إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الحادث الذي وقع بعد الظهر.

ولم يتضح على الفور إن كان القتلى الثلاثة جميعا من ركاب الطائرة أم أن من بينهم شخصا تصادف وجوده على الأرض.

وقالت الشرطة إن الحادث شمل خمسة أشخاص إجمالا بينهم أربعة كانوا على متن الطائرة وشخص على الأرض.

المصدر : رويترز
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