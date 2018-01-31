شاهد| السيسي: أنا مش سياسي.. واللي عاوز يلعب في مصر.. يخلص مني الأول

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لن يسمح بتكرار ما حدث في عام 2011 عندما وقعت ثورة 25 يناير/كانون الثاني ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

تصريحات السيسي جاءت خلال افتتاحه لمرحلة الإنتاج المبكر بحقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وقال السيسي: "اللي عاوز يلعب في مصر ويضيعها لازم يخلص مني أنا الأول.. لأني لن أسمح".

وأضاف السيسي، وقد بدا عليه الانفعال: "الكلام اللي كان اتعمل من 7 (أو) 8 سنين مش هيتكرر تاني في مصر.. اللي منجحش ساعتها هتنجحوه دلوقت؟" ما يمثل إشارة إلى أحدث ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك قبل سبع سنوات.

وتابع السيسي: "أنا مش سياسي.. بتاع الكلام.. أنا عمري ما كنت اتكلمت بالطريقة دي.. لكن واضح إن الناس مش واخدة بالها".

وتعهد السيسي بأن يطالب المصريين بالنزول كي يطلبوا منه "تفويضا" ضد من سماهم "الأشرار".

وكان السيسي قد طلب تفويضا من المصريين حينما كان وزيرا للدفاع، وذلك في خطاب جماهيري في يوليو/تموز 2013 عقب انقلاب الجيش على الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما أعقبه حملة قمع دامية قامت بها السلطات المصرية بحق معارضي الانقلاب العسكري، وقتل فيها المئات، أغلبهم من أنصار مرسي.

وتأتي تصريحات السيسي بعد أيام من إعلان العديد من أطياف المعارضة مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر مارس/آذار، ودعوتهم لتشكيل جبهة معارضة.